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Более 700 ДТП зафиксировано в Москве за сутки

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Более 700 ДТП произошло в Москве за минувшие сутки. В 14 из них имелись пострадавшие, уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Московские власти просят водителей в четверг пересесть на общественный транспорт в связи с плохими погодными условиями — на дорогах гололедица, к тому же с вечера среды не прекращается снегопад.

В настоящий момент загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов. По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве будет морозно, ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег. 

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