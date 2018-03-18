Водителей в России обязали носить светоотражающие жилеты

В России 18 марта вступило в силу правило дорожного движения, согласно которому водители, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, обязаны носить светоотражающую одежду в случае выхода из автомобиля.

Наличие одежды со светоотражающими элементами специально проверяться не будет, но водителям будет грозить штраф, если такая одежда не будет использована при ДТП, сообщает «Газета.ру».

Новое правило также касается дневного времени суток в случае плохой видимости.

В ГИБДД считают, что новые правила спасут немало жизней, так как оказавшиеся на дороге ночью автомобилисты зачастую становятся жертвами ДТП. За шесть месяцев 2017 года в РФ произошло 66 случаев наезда на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток. Это на 4,8% больше по сравнению с 2016 годом.

Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 декабря. По мнению главы Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, нововведение является правильным.