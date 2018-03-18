Алина Кабаева проголосовала на выборах президента России
Известная российская спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева проголосовала на выборах президента России. Она приехала на избирательный участок в центре Москвы.
Кабаева является двукратной абсолютной чемпионкой мира, пятикратной абсолютной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта России. Всего она выигрывала золотые медали на чемпионатах мира девять раз в различных дисциплинах.
Выборы президента проходят в России 18 марта. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов.