Мужчина в Румынии не смог доказать суду факт своего существования

Житель румынского уезда Васлуй не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти.

Как сообщают румынские СМИ, 63-летний Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском — теперь с юридической точки зрения его не существует.

«У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране», — сказал Релиу.

Релиу уехал из Румынии на заработки в Турцию в 1992 году и потерял всякую связь с родственниками. В 2016 суд удовлетворил иск супруги Релиу, которая обратилась с просьбой признать мужчину мертвым.

В 2018 году турецкие власти обнаружили, что документы Релиу просрочены, и выслали его в Румынию. На въезде в страну выяснилось, что он числится умершим.

Ранее 70-летний румынский пенсионер Адольф Эрнст Штедлер заявил, что нашел доказательства того, что он крестный сын фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.