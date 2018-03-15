Медведица родила двойню в Приамурском зоосаде

В Хабаровском крае сотрудники Приамурского зоосада сообщили о пополнении, у пары бурых медведиц появилась двойня.

До марта медведи Маша и Балу находились в спячке. Проснувшись, хищники начали охранять берлогу. Сотрудники зоосада заподозрили, что там может находиться медвежонок. К удивлению хабаровчан, на днях медведица вынесла из берлоги сразу двойню, сообщает «Хабаровский край сегодня».

В природе медведицы обычно рожают только одного детеныша. По мнению зоотехников, появление двойни говорит о том, что для хищников созданы хорошие условия содержания.

Пока Маша не подпускает никого к себе и медвежатам, поэтому пол детенышей неизвестен.