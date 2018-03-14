Прямой эфир

Истек срок британского ультиматума России по «делу Скрипаля»

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду истек срок ультиматума, предъявленного российской стороне британским премьер-министром Терезой Мэй в связи с отравлением в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Мэй во время выступления в парламенте обвинила Москву в причастности к инциденту. Она добавила, что ожидает российских разъяснений. Каких-либо доказательств премьер не привела.

Как писал портал iz.ru, Россия направила в британский МИД официальное заявление о непричастности к покушению на экс-полковника ГРУ. 

Покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США предложили ввести санкции против России из-за отравления Скрипаля
Макрон выступил с осуждением покушения на Сергея Скрипаля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017