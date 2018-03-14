Истек срок британского ультиматума России по «делу Скрипаля»

В среду истек срок ультиматума, предъявленного российской стороне британским премьер-министром Терезой Мэй в связи с отравлением в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Мэй во время выступления в парламенте обвинила Москву в причастности к инциденту. Она добавила, что ожидает российских разъяснений. Каких-либо доказательств премьер не привела.

Как писал портал iz.ru, Россия направила в британский МИД официальное заявление о непричастности к покушению на экс-полковника ГРУ.

Покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице.