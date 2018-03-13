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Пять новых станций метро откроют в Петербурге в 2018 году

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Telegram-канале объявил о планируемом запуске пяти станций метро в 2018 году, это новый рекорд для города.

Программа развития метрополитена в Северной столице разработана до 2030 года. По данным Албина, ежегодно Санкт-Петербург тратит не менее 30 млрд рублей на развитие подземки. В эту сумму включены и проектно-изыскательские работы.

«В текущем году у нас своего рода рекорд — будут введены в эксплуатацию пять новых станций метрополитена: «Южная», «Новокрестовская», «Беговая», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы». Таких объемов строительства метро в Петербурге не было давно», — цитирует Игоря Албина 78.ru.

Как сообщал портал iz.ru, парламентарии просят обратить внимание на рекламу в метро Санкт-Петербурга. Об ошибках в объявлениях сообщил депутат законодательного собрания Михаил Амосов. К примеру, в рекламе написано «переулок Спасский» вместо «Спасский переулок», также можно найти написание «Улица Садовая» вместо «Садовая улица».

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