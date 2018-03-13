Депутаты в Петербурге просят убрать рекламу с неправильным названием улиц

В метро Санкт-Петербурга депутаты увидели многочисленные ошибки в названиях улиц, список с требованием убрать рекламу направлен в комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Об ошибках сообщил депутат законодательного собрания Михаил Амосов. По его мнению, неправильное написание топонимов искажает исторически ценные названия улиц. К примеру, в объявлениях написано «переулок Спасский» вместо «Спасский переулок», также можно найти написание «Улица Садовая» вместо «Садовая улица», пишет «Санкт-Петербург.Ру».

Также в целом ряде плакатов вместо установленных наименований «Бармалеева ул.» и «ул. Блохина» написано «ул. Бармалеева» и «Блохина ул.».

Всего в списке значится около 100 объектов рекламы. Материалы направлены в Смольный.