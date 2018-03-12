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Готическую Капеллу в Петергофе отреставрируют к зиме

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Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Афанасьев
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Готическую Капеллу в государственном музее-заповеднике «Петергоф» планируют отреставрировать к зиме 2018 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

К 31 ноября 2018 года планируется завершить реконструкционные работы готической Капеллы в Петергофе. На данный момент музей-заповедник ищет исполнителя для проведения всех необходимых работ. Сумма контракта составит около 19,3 млн рублей, сообщает телеканал «78».

Исходя из документации, подрядчик будет обязан восстановить штукатурное покрытие на фасаде Капеллы, а также обновить двери и окна. Основную часть работы составит реконструкция чугунного декора, гранитного крыльца и кровли объекта.

Капелла была сооружена в 1831–1834 годах для императорской семьи. Она служила домашней церковью для четырех поколений российских императоров.

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