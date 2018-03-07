Предметы XIX в. отреставрируют для Дома-музея И.С. Тургенева в Москве

Для Дома-музея И.С. Тургенева в Москве отреставрируют 13 предметов декоративно-прикладного искусства в рамках конкурса, организованного московским порталом поставщиков. Об этом сообщается на портале столичного мэра.

«Исполнитель отреставрирует 13 предметов XIX века — воротник, шарф, мужскую белую перчатку, две сонетки, полотенце, две лампы, дорожный чемодан из Франции, зонт и салфетки с изображением двуглавых орлов. Срок выполнения работ — около четырех месяцев», — сказано в сообщении.

После реставрации все предметы станут частью постоянной выставки дома-музея. Они будут иллюстрировать тургеневскую эпоху и повседневный быт того времени.

«Каждый экспонат XIX века имеет свою историю. К примеру, воротник из льняной нити и белого брюссельского кружева, кружевной шарф и полотенце из тонкого льняного батиста — неотъемлемые детали дамского туалета тургеневского времени. И посетители нового музея увидят их вскоре в гардеробной Варвары Петровны», — рассказала заведующая домом-музеем Елена Полянская.

Заказчиком выступает ГБУ культуры города Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина», стартовая стоимость закупки составляет 665 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе стало известно, что работы по реставрации фасадов дома Германа Бройдо в Москве, известного как Дом с писателями, начнутся в 2018 году.