В Москве инвесторам передали 20 объектов по программе «рубль за метр»

Инвесторы в Москве получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за 1 кв. м». Об этом в понедельник сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

«Двадцать исторических объектов столицы инвесторы получили в аренду с условием реставрации за пять лет работы городской программы «1 рубль за 1 кв. м», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В пресс-релизе сообщается, что девять объектов культурного наследия уже перешли на льготную ставку аренды. Ремонтно-реставрационные работы проводятся на 11 объектах.

В числе объектов — казарма Екатерининского дворца, «Дом с кариатидами» лепщика Петра Сысоева, главный дом городской усадьбы XVIII века архитектора Буссе, жилой дом дворянина Бернеса и др.

Инвестор, победивший на аукционе, может перейти на льготную ставку аренды объектов, обладающих статусом памятника, сроком на 49 лет, только после проведения ремонтно-реставрационных работ.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов ранее сообщил RNS, что в процессе торгов арендная ставка каждого выставленного объекта в среднем повышается в 5-10 раз. По его словам, на аукцион выставляются только объекты, находящиеся в аварийном или неудовлетворительном состоянии.

«И количество таких у нас постоянно сокращается. Именно поэтому в программе не 200 зданий, а 20», — подчеркнул Емельянов.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов также сообщил в декабре прошлого года, что реставрацию усадьбы Орлова-Денисова на Большой Лубянке, описанную в романе Льва Толстого «Война и мир» и являющуюся федеральным памятником культуры, планируется завершить в 2018 году.