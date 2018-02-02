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Бизнесмен Мамут купил здание московского кинотеатра «Пионер»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Бизнесмен Александр Мамут купил здание московского кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте.

Его компания «Чентромобиле-Пионер» победила на аукционе, предложив в ходе электронных торгов наибольшую цену — 123,18 млн рублей, сообщается в протоколе торгов.

Ранее Пионер находился в городской собственности и был сдан в аренду структурам Мамута.

По словам генерального директора «Чентромобиле-Пионер» Назари Мери, в купленном здании и дальше продолжит действовать кинотеатр.

«В целом такие проекты, как отдельно стоящие кинотеатры, то есть кинотеатры, работающие за пределами торговых центров, остаются дотационными. Для нашего акционера «Пионер» прежде всего культурный проект», — приводит ее слова газета «Ведомости».

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