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Пассажиров петербургского метро предложили штрафовать за забытые вещи

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Пассажиры Петербургского метрополитена должны нести ответственность за оставленные личные вещи в метро. С таким предложением выступили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова и Денис Четырбок.

С предложением запретить пассажирам забывать вещи парламентарии обратились в городской комитет по транспорту, сообщает телеканал «78».

«Депутаты <…> обратились к председателю комитета по транспорту Александру Головину с просьбой дополнить правила пользования Петербургским метрополитеном пунктами, которые запрещают пассажирам оставлять свой багаж без присмотра», –– приводит ТАСС сообщение аппарата Четырбока.

В случае положительного ответа будут внесены изменения в закон об административных правонарушениях.

«Для рассеянных пассажиров будет установлена ответственность за оставление багажа без присмотра вплоть до применения штрафных санкций», –– добавили представители депутата.

Инициативу парламентарии объяснили сбоями движения поездов метро и неудобствами из-за закрытия станций для проверки бесхозных вещей.

Идею уже раскритиковали. Так, юрист Александр Трещев отметил, что для решения данного вопроса уже были приняты достаточные меры.

«Я думаю, что инициатива с правовой точки зрения ничтожна. Не вижу никаких оснований привлекать пассажиров к ответственности. Я уже не говорю о спецслужбах, которых вполне достаточно для того, чтобы контролировать каждый сантиметр в метро, в городе – везде», - цитирует правозащитника «Пятый канал».

В конце февраля стало известно, что в метро Санкт-Петербурга будет построена кольцевая линия. Проектные работы уже начались. Стоимость кольцевой может составить около 300 млрд рублей.

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