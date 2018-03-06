15 станций столичного метрополитена оборудуют новыми турникетами

Станции столичного метрополитена до конца мая оборудуют новыми турникетами: 259 новых турникетов установят на 15 станциях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что новые турникеты отличаются плавной, бесшумной, быстрой и безопасной работой. Через них будет удобно проходить пассажирам с крупным багажом и детскими колясками.

На новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда в метро с помощью банковских карт и смартфонов.

«Современные устройства появятся на станциях «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Парк Победы», «Трубная» и других», — говорится в сообщении мэрии Москвы.

Ранее стало известно, что праздничные брелоки с функцией ТК «Тройка» поступили в продажу в московском метро к 8 Марта.