Первый участок Большого кольца московского метро откроют 26 февраля

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро с пятью станциями откроется для пассажиров в понедельник, 26 февраля. Об этом сообщается в Instagram строительного комплекса столицы.

«В понедельник, 26 февраля, сразу пять станций БКЛ — «Деловой центр», «Шелeпиха», «Хорoшевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» — примут первых пассажиров!» — говорится в сообщении.

В публикации стройкомплекса также размещен видеоролик, на котором запечатлено, как поезд проезжает мимо новой станции «ЦСКА».

Протяженность первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 км. Его открытие повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта.

Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. На ней будет 31 станция. На ветке будет создана 21 пересадка на другие станции метро и МЦК.

Ранее в феврале заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство новых станций метро происходит в соответствии с графиком, несмотря на морозы.