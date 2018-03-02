Праздничные брелоки «Тройка» к 8 Марта начали продавать в метро Москвы

Праздничные брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» поступили в продажу в московском метро к 8 Марта. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Тираж выпущенных брелоков составляет 1 тыс. штук, приобрести их можно на сойках «Живое общение» и в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». На красном брелоке изображен букет цветов, рядом с ним — цифра 8 и логотип карты «Тройка».

«Необычный сувенир будет дарить женщинам праздничное настроение круглый год», — приводит слова главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru. Ранее московское метро выпустило кольца «Тройка» для влюбленных ко Дню святого Валентина.

Сувенирные витрины представлены также на стойках «Живое общение» на станциях «Баррикадная», «Пушкинская», «Сретенский бульвар», «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Белорусская», «Парк культуры» и «Комсомольская» Кольцевой линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Киевская» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Пополнить сувенирный брелок с картой «Тройка» можно в кассах метро или через мобильное приложение «Мое метро».