Прямой эфир

Праздничные брелоки «Тройка» к 8 Марта начали продавать в метро Москвы

0
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздничные брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» поступили в продажу в московском метро к 8 Марта. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Тираж выпущенных брелоков составляет 1 тыс. штук, приобрести их можно на сойках «Живое общение» и в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». На красном брелоке изображен букет цветов, рядом с ним — цифра 8 и логотип карты «Тройка».

«Необычный сувенир будет дарить женщинам праздничное настроение круглый год», — приводит слова главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru. Ранее московское метро выпустило кольца «Тройка» для влюбленных ко Дню святого  Валентина.

Сувенирные витрины представлены также на стойках «Живое общение» на станциях «Баррикадная», «Пушкинская», «Сретенский бульвар», «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Белорусская», «Парк культуры» и «Комсомольская» Кольцевой линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Киевская» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Пополнить сувенирный брелок с картой «Тройка» можно в кассах метро или через мобильное приложение «Мое метро».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карту «Тройка» объединили с картой и брелоками «Москвенок»
Строительство самой длинной линии метро Москвы завершат в 2020 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017