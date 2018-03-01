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Строительство самой длинной линии метро Москвы завершат в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена в 2020 году станет самой длинной линией столичной подземки, крайняя западная станция «Рассказовка» будет открыта уже в этом году, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Двадцатым годом мы соединяем запад и юго-восток и получаем самую длинную радиальную ветку — от «Рассказовки» до «Некрасовки», пройдя половину круга по Большой кольцевой линии. То есть мы полкруга замыкаем двадцатым годом», — приводит слова Хуснуллина «РИА Новости».

Заммэра добавил, что власти Москвы продолжают строительство Калининско-Солнцевской линии к Большой кольцевой линии (Третьему пересадочному контуру). В 2018 году линия дойдет до станции «Рассказовка».

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что столичные власти планируют построить шесть станций метро в «новой Москве» до конца 2018 года.

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