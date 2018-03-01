Хуснуллин заявил о дефиците метростроителей в Москве

Московский метрополитен испытывает недостаток 20 тыс. строителей, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что сейчас в строительстве метро задействованы 50 тыс. строителей, однако только 30% из них москвичи. Работа идет по вахтовому принципу, строители приезжают на 15 дней, сообщает «РИА Новости».

«При этом на Большом кольце более 5 тыс. работают — 10% всего. Мы собираем специалистов со всех регионов и стран ближнего зарубежья. По предварительным оценкам, для поддержания темпа и объемов строительства метро городу не хватает около 20 тыс. специалистов», — сказал Хуснуллин.

При этом заммэра отметил, что строительство метро в Москве обходится дешевле, чем в других мировых мегаполисах. Хуснулин сообщил, что в основном используются отечественные стройматериалы. По его словам, власти Москвы сейчас строят метро на 30% дешевле, чем в 2010 году.