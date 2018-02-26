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Хуснуллин заявил о планах протянуть три ветки от Большого кольца метро

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Три новых радиальных направления могут появиться в Москве при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник, 26 февраля.

По его словам, сейчас идет масштабная работа по строительству Большой кольцевой линии. В результате этого появляется технический задел на строительство новых радиальных направлений метро. Одна из таких линий — Кожуховская — уже строится, сообщает «Интерфакс».

Также в перспективе могут появиться Рублево-архангельская линия, которая возьмет начало от станции БКЛ «Улица народного ополчения», новая линия от станции «Улица новаторов» до Троицка через Коммунарку, а также от станции «Кленовый бульвар» в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку.

Благодаря строительству этих трех линий жители 16 районов столицы получат доступ к метро. Ранее портал iz.ru сообщал, что несмотря на сложные погодные условия строительство Московского метрополитена происходит в соответствии с графиком.

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