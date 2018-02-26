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Большую кольцевую линию московского метро достроят к концу 2022 года

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена будет достроена к концу 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск новой кольцевой линии будет проходить поэтапно. В 2018 году, помимо уже действующего участка «Деловой центр»–«Петровский парк», планируется достроить радиус до «Нижней Масловки».

В 2019 году сдадут восточный участок, затем западный и южный. Полноценно новая линия заработает в 2022 году, сообщают «Дни.ру».

Первый участок Большой кольцевой заработал 26 февраля. Движение по нему открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Первых пассажиров встретили станции «Деловой Центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский Парк». 

По словам Собянина, данная линия является одной из крупнейших в мире и поможет разгрузить Кольцевую и радиальные линии метро.

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