Спецзначки для беременных пассажирок стали выдавать в московском метро

Акция по раздаче специальных значков для беременных пассажирок стартовала в понедельник в Московском метрополитене. Об этом рассказал первый замначальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию», — цитирует ТАСС Латыпова. По словам чиновника, в метро, считающимся транспортом повышенной опасности, будущие мамы больше других нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место.

Значок «Спасибо, что уступили место будущей маме» можно получить на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК на стойке «Живое общение». При этом справку о беременности для получения значка предоставлять не нужно. Пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место, наказывать не будут, сообщает «ТВ Центр».

Подобные акции уже проходили в метрополитенах Лондона и Нью-Йорка, отметил Латыпов.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, который включает в себя пять станций.