Прямой эфир

Спецзначки для беременных пассажирок стали выдавать в московском метро

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акция по раздаче специальных значков для беременных пассажирок стартовала в понедельник в Московском метрополитене. Об этом рассказал первый замначальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию», — цитирует ТАСС Латыпова. По словам чиновника, в метро, считающимся транспортом повышенной опасности, будущие мамы больше других нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место.

Значок «Спасибо, что уступили место будущей маме» можно получить на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК на стойке «Живое общение». При этом справку о беременности для получения значка предоставлять не нужно. Пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место, наказывать не будут, сообщает «ТВ Центр».

Подобные акции уже проходили в метрополитенах Лондона и Нью-Йорка, отметил Латыпов.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, который включает в себя пять станций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Никита Михалков стал прадедушкой
В Подмосковье мужчина ранил ножом беременную жену и покончил с собой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017