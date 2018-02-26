Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, включающий в себя пять станций.

Так, первых пассажиров уже встретили станции «Деловой Центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский Парк». Длина всего первого отрезка составляет 10 км, а его пропускная способность оценивается более чем в 1 млн человек в сутки. Открытие новых станций позволит существенно разгрузить соседние ветки, а также вдвое сократить время поездки в центр. При строительстве были использованы передовые технологии, возведены просторные и яркие платформы, продуманы удобные пересадки и маршруты для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, каждая станция имеет свой индивидуальный стиль. Так, на одной из них можно видеть произведения русского авангарда начала прошлого века, на другой — героев спортклуба ЦСКА, сообщает «ТВ Центр».

Отмечается, что открытый участок является лишь первой частью большого проекта. БКЛ московского метро станет самой протяженной веткой в мире и свяжет все столичные районы. Всего планируется построить больше 30 станций, а завершить работы над единой транспортной системой города планируют в течение четырех лет.