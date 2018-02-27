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Большая кольцевая линия метро соединит Рижский и Савеловский вокзалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большая кольцевая линия метро соединит столичные Рижский и Савеловский вокзалы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Выходы к железнодорожным вокзалам будут у двух станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. «Со станции «Нижняя Масловка» можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции «Ржевская» запроектированы выходы к Рижскому вокзалу», — цитирует BFM.RU руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Действующая Кольцевая линия соединяет семь из девяти московских вокзалов, а оставшиеся два соединит Большая кольцевая, пояснили в департаменте.

Строительство станции «Нижняя Масловка» планируется завершить до конца текущего года. На «Ржевской» в настоящее время идет подготовка к строительству.

Напомним, накануне был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро от «Петровского парка» до «Делового центра». К 2022 году новую ветку подземки должны достроить полностью.

На открытом участке Большой кольцевой линии столичной подземки заработают четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

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