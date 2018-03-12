Минобороны показало видео испытаний снарядов «Краснополь»

В понедельник, 12 марта, российское оборонное ведовство опубликовало видео с учений на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с использованием модернизированных снарядов «Краснополь».

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, стрельба боеприпасами велась из самоходных гаубиц «Мста-С». Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%, что делает данный боеприпас эффективнее сотни обычных.

Доказательством данному факту стало успешное использование снарядов во время уничтожения боевиков в Сирии в январе 2018 года. Ударом боеприпаса «Краснополь» была убита группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года.

1 марта в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Он рассказал о ракетном комплексе «Кинжал», баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и многом другом.