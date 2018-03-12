Прямой эфир

Минобороны показало видео испытаний снарядов «Краснополь»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 12 марта, российское оборонное ведовство опубликовало видео с учений на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с использованием модернизированных снарядов «Краснополь».

Гарантия безопасности
О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, стрельба боеприпасами велась из самоходных гаубиц «Мста-С». Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%, что делает данный боеприпас эффективнее сотни обычных.

Доказательством данному факту стало успешное использование снарядов во время уничтожения боевиков в Сирии в январе 2018 года. Ударом боеприпаса «Краснополь» была убита группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года. 

1 марта в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Он рассказал о ракетном комплексе «Кинжал», баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и многом другом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны РФ заключило контракт на производство системы «Авангард»
В Минобороны рассказали о возможностях гиперзвуковых «Кинжалов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017