В Минобороны рассказали о возможностях гиперзвуковых «Кинжалов»

Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал», которыми оснащаются модернизированные истребители-перехватчики, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям», — сообщил он.

Борисов также рассказал, что ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард». По его словам, все системы вооружений, представленные президентом России Владимиром Путиным, находятся в разной степени готовности. А утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности.

1 марта глава государства в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Авангард» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

11 марта стало известно, что экипаж МиГ-31 Воздушно-космических войск РФ выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты РК «Кинжал»: ракета поразила заданную цель, пуск прошел штатно. На видеокадрах Минобороны показаны подготовка МиГ-31 к вылету, его взлет и проведение самого ракетного удара.