Глыба льда упала с крыши на женщину в Санкт-Петербурге

Сорвавшаяся с крыши глыба льда упала на прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об это мсообщил телеканал «78».

Инцидент произошел рядом с домом номер 46 по Большому проспекту. Как сообщили очевидцы, при падении лед задел голову одной из двух женщин, которые в тот момент шли по тротуару.

Вторая женщина вызвала скорую. Медики оперативно прибыли на место происшествия. Сейчас они оказывают помощь пострадавшей, у нее разбита голова и идет кровь.

20 февраля на улице Адмирала Коновалова в юго-западной части Санкт-Петербурга на 9-летнего мальчика упал кусок наледи при очистке крыши дома от снега. Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу с ушибами головы и шеи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.