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Власти Петербурга просят руферов помочь с очисткой крыш

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Петербурга намерены обратиться к руферам с просьбой о помощи в очистке кровель от наледи. Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил Жилищному комитету встретиться с активистами, чтобы обсудить условия сотрудничества.

«Мною дано поручение Жилищному комитету организовать встречу с группой активистов движения руферов для обсуждения возможности их привлечения к выполнению указанных работ», — цитирует телеканал «78» ответ Бондаренко на депутатский запрос Алексея Цивилева.

При этом чиновник отметил, что деятельность руферов находится вне закона, так как на крышах разрешено находится только людям, имеющим отношение к эксплуатации зданий.

Всего от наледи предстоит очистить около 13,5 тыс. многоквартирных домов, в работах ежедневно задействованы до 1,7 тыс. кровельщиков.

Напомним, в феврале неоднократно происходили случаи падения наледи на прохожих. По фактам некоторых инцидентов возбуждены уголовные дела.

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