Мошенники открыли в Петербурге консульство несуществующей страны

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге членов организованной преступной группы (ОПГ), которые открыли «консульство» несуществующего королевства и продавали мигрантам паспорта и водительские права. Об этом сообщает телеканал «78».

«Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя МВД РФ Ирины Волк.

Отмечается, что за приобретение паспорта или водительских прав «Королевства ASPI» («Свободный остров АСПИ») мошенники просили от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

Документы оформлялись трудовым мигрантам, в том числе нелегальным.

Полицейские задержали 64-летнего лидера ОПГ, выполнявшего роль «консула», бланки паспортов «Королевства ASPI», оргтехнику, оттиски печатей с регистрацией в Минске и фото лиц азиатской внешности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально наказание по данной статье до пяти лет лишения свободы.

5 марта сообщалось, что пенсионерка из Биробиджана перечислила мошенникам $14 тыс. для оформления документов на выезд за границу.