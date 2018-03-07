Прямой эфир

Мошенники открыли в Петербурге консульство несуществующей страны

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге членов организованной преступной группы (ОПГ), которые открыли «консульство» несуществующего королевства и продавали мигрантам паспорта и водительские права. Об этом сообщает телеканал «78».

«Установлено, что ее участники организовали на территории Санкт-Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя МВД РФ Ирины Волк.

Отмечается, что за приобретение паспорта или водительских прав «Королевства ASPI» («Свободный остров АСПИ») мошенники просили от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

Документы оформлялись трудовым мигрантам, в том числе нелегальным.

Полицейские задержали 64-летнего лидера ОПГ, выполнявшего роль «консула», бланки паспортов «Королевства ASPI», оргтехнику, оттиски печатей с регистрацией в Минске и фото лиц азиатской внешности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально наказание по данной статье до пяти лет лишения свободы.

5 марта сообщалось, что пенсионерка из Биробиджана перечислила мошенникам $14 тыс. для оформления документов на выезд за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенники в Москве похитили более 2 млн рублей у клиентов салонов красоты
СК расследует мошенничество при квартирной сделке с пенсионером в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017