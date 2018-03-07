В Петербурге отказались отменять взносы на капремонт запущенных домов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга отклонило законопроект об отмене взносов на капремонт домов, которые нуждались в таком ремонте, но не были отремонтированы до приватизации. Об этом стало известно в среду, 7 марта.

Парламентарии сочли, что в законопроекте есть неудачные формулировки и лучше освободить от сбора взносов на капремонт жильцов домов с высокой степенью износа, сообщает 78.ru.

Аргументы, что соответствующая норма, касающаяся приватизации, содержится в Жилищном кодексе не нашли поддержки.

В октябре власти Москвы приняли решение освободить участников программы реновации от взносов на капитальный ремонт.

Из программы капремонта исключены 5110 многоквартирных домов, включенных в программу реновации. Обязательства по поддержанию домов в надлежащем техническом состоянии будет исполнять город.