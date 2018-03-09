Обама договаривается с Netflix о съемках эксклюзивных шоу

Экс-президент США Барак Обама ведет переговоры с американской компанией потокового видео Netflix о своем участии в съемках серии шоу.

Об этом сообщает газета New York Times.

По ее данным, Netflix готова заплатить крупную сумму 56-летнему Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет представлен исключительно в режиме потокового видео.

Размер гонорара, оговоренный в проекте контракта, не раскрывается.

По сведениям газеты, Обама не планирует в рамках данного проекта комментировать нападки на него со стороны действующего президента Дональда Трампа и вместо этого сосредоточится на темах, способных вдохновить широкую аудиторию.

В частности, обсуждается предложение поручить экс-президенту стать модератором дискуссии на передачах, посвященных проблемам здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политики и потепления климата на планете.

5 марта портал iz.ru сообщал, что Трамп вновь обвинил Обаму в бездействии относительно якобы вмешательства России в выборы президента США. Ранее Трамп уже обвинял Обаму в бездействии по данному вопросу. 25 февраля он заявил, что его предшественник знал о возможном вмешательстве других стран в избирательные процессы, но при этом не предпринял никаких действий.