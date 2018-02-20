Барак Обама оказался самым упоминаемым в песнях президентом США

Бывший президент США Барак Обама признан самым популярным американским лидером в музыкальной индустрии — его персона упоминается в песнях наиболее часто. Об этом сообщает издание Billboard.

Эксперты проанализировали все композиции, в которых фигурируют имена президентов США в том или ином свете, и составили рейтинг из шести глав государств.

Так, Барак Обама в общей сложности упоминается 309 раз. Издание отмечает, что экс-президент и его супруга Мишель Обама «непрерывно демонстрировали свою любовь и признание музыке, и, кажется, музыканты ответили взаимностью». В частности, имя экс-лидера есть в текстах песен Фрэнка Оушена (Raf) и хип-хоп-исполнителя Наса (Black President). Примечательно, что в основном Обама упоминается в положительном контексте.

Далее по количеству упоминаний следуют Джордж Буш – младший (116), Билл Клинтон (105), Рональд Рейган (59) и Джимми Картер (17).

Пятерку замыкает действующий глава государства Дональд Трамп. Он «воспевался» музыкантами лишь 33 раза, причем 18 приходились еще до его избрания на пост президента.

Как писал портал iz.ru, Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США.