Трамп вновь обвинил Обаму в бездействии по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии относительно якобы вмешательства России в выборы президента США.

«Почему администрация Обамы начала расследование в отношении предвыборной кампании Трампа (при абсолютном отсутствии доказательств нарушений) задолго до ноябрьских выборов? Хотели дискредитировать [Трампа], чтобы нечестная Х [Хиллари Клинтон] выиграла? Беспрецедентно. Больше, чем «Уотергейт». К тому же Обама не сделал ничего относительно российского вмешательства», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Why did the Obama Administration start an investigation into the Trump Campaign (with zero proof of wrongdoing) long before the Election in November? Wanted to discredit so Crooked H would win. Unprecedented. Bigger than Watergate! Plus, Obama did NOTHING about Russian meddling.