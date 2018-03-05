Трамп вновь обвинил Обаму в бездействии по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии относительно якобы вмешательства России в выборы президента США.

«Почему администрация Обамы начала расследование в отношении предвыборной кампании Трампа (при абсолютном отсутствии доказательств нарушений) задолго до ноябрьских выборов? Хотели дискредитировать [Трампа], чтобы нечестная Х [Хиллари Клинтон] выиграла? Беспрецедентно. Больше, чем «Уотергейт». К тому же Обама не сделал ничего относительно российского вмешательства», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Why did the Obama Administration start an investigation into the Trump Campaign (with zero proof of wrongdoing) long before the Election in November? Wanted to discredit so Crooked H would win. Unprecedented. Bigger than Watergate! Plus, Obama did NOTHING about Russian meddling. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2018 г.

Ранее Трамп уже обвинял Обаму в бездействии по данному вопросу. 25 февраля он заявил, что его предшественник знал о возможном вмешательстве других стран в избирательные процессы, но при этом не предпринял никаких действий.

Россия неоднократно отрицала обвинения в приписываемом вмешательстве в ход избирательной кампании в США, а также в наличии связей между Трампом и Москвой. 16 февраля американские власти обвинили 13 граждан РФ в попытках вмешаться в политические процессы в США, а также в ход предвыборной президентской гонки. Вашингтон требует их экстрадиции для суда.