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Трамп вновь обвинил Обаму в бездействии по «делу РФ»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии относительно якобы вмешательства России в выборы президента США.

«Почему администрация Обамы начала расследование в отношении предвыборной кампании Трампа (при абсолютном отсутствии доказательств нарушений) задолго до ноябрьских выборов? Хотели дискредитировать [Трампа], чтобы нечестная Х [Хиллари Клинтон] выиграла? Беспрецедентно. Больше, чем «Уотергейт». К тому же Обама не сделал ничего относительно российского вмешательства», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп уже обвинял Обаму в бездействии по данному вопросу. 25 февраля он заявил, что его предшественник знал о возможном вмешательстве других стран в избирательные процессы, но при этом не предпринял никаких действий.

Россия неоднократно отрицала обвинения в приписываемом вмешательстве в ход избирательной кампании в США, а также в наличии связей между Трампом и Москвой. 16 февраля американские власти обвинили 13 граждан РФ в попытках вмешаться в политические процессы в США, а также в ход предвыборной президентской гонки. Вашингтон требует их экстрадиции для суда.

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