В Черное море вошел десантный корабль ВМС США

В акваторию Черного моря вошел десантный корабль-док ВМС США Oak Hill LSD 51. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

Утверждается, что на борту десантного корабля находятся около 500 морпехов подразделения 26-го экспедиционного батальона. Судно направляется к берегам Румынии.

27 февраля у российских морских границ в Черном море были замечены американский самолет-разведчик EP-3 Aries и беспилотник RQ-4A Global Hawk