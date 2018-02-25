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Посол РФ в Вашингтоне Антонов назвал «провокационной» активность ВМС США в Черном море

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией активность военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Это заявление дипломат сделал в воскресенье, 25 февраля.

Антонов отметил, что действия американцев понятны, их «провокационная активность» возросла после возвращения Крыма в РФ.

«Не секрет, что такая провокационная активность стала более ясной после 2014–2015 годов, тех событий, которые произошли в результате возвращения Крыма в российскую гавань», — цитирует Антонова «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что 18 февраля эскадренный миноносец ВМС США Carney присоединился в Черном море к эсминцу Ross, а в январе Украина и США провели совместные учения в Черном море.

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