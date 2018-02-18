Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец ВМС США «Карни» в субботу прошел по проливу Босфор в северном направлении и вошел в Черное море. Судно присоединилось к уже находящемуся там американскому эсминцу «Росс», сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

По данным пресс-службы, два эсминца проведут в Черном море «морские операции по безопасности». «Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе», — говорится в сообщении американского флота.

«Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо», — уточнил командир эсминца «Карни» вице-адмирал Кристофер Грэди.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в ночь на 17 февраля в Черное море через Босфорский пролив вошел ракетный эсминец США «Росс», который в апреле 2017 года нанес удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии Шайрат.