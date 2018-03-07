Прямой эфир

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП в Ростовской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и шесть госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком на 869-м км федеральной автотрассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла в Миллеровском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с «Камазом». После этого автомобиль Lada Largus врезался в Mercedes-Benz Sprinter.

«В результате ДТП 63-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, еще четыре пассажира, водитель данного транспортного средства (Mercedes-Benz Sprinter) и пассажир Lada Largus доставлены в больницу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области, выпадением дождя и мокрого снега, сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных и резких маневров и не превышать скорость.

6 марта портал iz.ru писал, что в Санкт-Петербурге участник дорожного конфликта открыл стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева
Автобус попал в ДТП на юге Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017