Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП в Ростовской области

Один человек погиб и шесть госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком на 869-м км федеральной автотрассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла в Миллеровском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с «Камазом». После этого автомобиль Lada Largus врезался в Mercedes-Benz Sprinter.

«В результате ДТП 63-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, еще четыре пассажира, водитель данного транспортного средства (Mercedes-Benz Sprinter) и пассажир Lada Largus доставлены в больницу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области, выпадением дождя и мокрого снега, сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных и резких маневров и не превышать скорость.

6 марта портал iz.ru писал, что в Санкт-Петербурге участник дорожного конфликта открыл стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.