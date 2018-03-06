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В Петербурге мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге в ходе дорожного конфликта мужчина открыл стрельбу по автомобилю оппонента из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«На пересечении двух проспектов Наставников и Ударников в результате дорожного конфликта водитель одной из машин начал стрелять из травматического пистолета по другому автомобилю. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

28 февраля под Володарским мостом в Петербурге мужчина расстрелял из ружья автомобиль Volvo. Пострадали два человека, находившихся в салоне машины.

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