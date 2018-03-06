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Автобус попал в ДТП на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой машины произошло на юго-востоке Москвы днем во вторник, 6 марта. Как рассказали в пресс-службе столичного главка ГИБДД, авария произошла на Ферганской улице.

ТАСС отмечает, что легковушка и автобус столкнулись около дома № 11.

«Пассажиров сейчас осматривают медики скорой помощи», — приводит агентство слова собеседника. Точное количество пострадавших уточняется, на месте ДТП работают сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Накануне полиция опровергла гибель людей в аварии с автобусами в Подмосковье. 

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