Автобус попал в ДТП на юге Москвы

ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой машины произошло на юго-востоке Москвы днем во вторник, 6 марта. Как рассказали в пресс-службе столичного главка ГИБДД, авария произошла на Ферганской улице.

ТАСС отмечает, что легковушка и автобус столкнулись около дома № 11.

«Пассажиров сейчас осматривают медики скорой помощи», — приводит агентство слова собеседника. Точное количество пострадавших уточняется, на месте ДТП работают сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Накануне полиция опровергла гибель людей в аварии с автобусами в Подмосковье.