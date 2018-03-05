Полиция опровергла гибель людей в аварии с автобусами в Подмосковье

Полиция Подмосковья сообщила об отсутствии погибших в ДТП с двумя автобусами у Домодедова.

Количество пострадавших сейчас устанавливается, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 35-м км трассы М4. Один из автобусов после столкновения опрокинулся на бок, а другой продолжил движение и въехал в отбойник.

Известно, что один из автобусов следовал по трассе М4 из Москвы в Киров, а другой направлялся из Москвы в Волгоград.