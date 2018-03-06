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Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

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Кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве. Об этом сообщили «Украинские вести».

ДТП произошло 6 марта, в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева.

По словам очевидцев, пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика, в результате чего и попал под машину. Несмотря на то что удар был сильным и пенсионера отбросило на несколько метров, он смог подняться самостоятельно.

«Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/ч», –– отметил один из очевидцев.

По данным издания, автомобиль, совершивший наезд, остался на месте происшествия. Остальные машины из кортежа президента продолжили движение.

В Национальной полиции Украины по Киеву подтвердили, что 88-летний пешеход вышел на проезжую часть, вопреки запрещающему сигналу регулировщика.

«Его сбил служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана», –– говорится в заявлении нацполиции.

На место ДТП прибыли медики и полиция. Пострадавший был госпитализирован.

По словам врачей, состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое. Мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

5 марта сообщалось, что сразу два автомобиля сбили девушку на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.

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