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В сети появилось видео кутежа советника Порошенко в Куршевеле

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Фото: EuroMaydan
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В интернете появилось видео, на котором запечатлен советник президента Украины Петра Порошенко, олигарх Юрий Косюк на празднике в ресторане La Mangeoire в Куршевеле во Франции.

Ролик появился в «евромайдан» в Facebook.

На кадрах видно, как под гимн Украины официанты выносят более 50 бутылок шампанского Dom Pérignon, каждая из которых стоит около €1,2 тыс.

Видео сопровождается комментарием «Покорили Куршевель, покорим и Сейшелы!».

По данным «РИА Новости» в пресс-службе агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт», главой которого является Косюк, подтвердили его присутствие в ресторане. При этом пресс-служба заверила, что не советник Порошенко является организатором вечеринки и в ресторане отмечал день рождения его друг.

Юрий Косюк является одним из богатейших людей на Украине и владельцем компании «Наша Ряба».

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко отправился в новогодний отпуск на Мальдивы. Отдых обошелся президенту в $500 тыс.

При этом сам Порошенко заявил, что его жизнь — не сахар.

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