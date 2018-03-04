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Украинские СМИ рассказали о преступлениях депутата рады Семенченко

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Фото: TASS/ZUMA/Alexander Gusew
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Правоохранительные органы Украины доказали причастность депутата Верховной рады Семена Семенченко к ряду тяжких преступлений, утверждают украинские СМИ.

В частности, следствием установлено его участие в незаконном лишении свободы бывшего начштаба батальона «Донбасс» Александра Калашника, в рейдерском захвате и разбойном нападении в Кировоградской области, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Кроме того, правоохранительные органы инкриминируют парламентарию ряд случаев массового нарушения общественного порядка и нанесения телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.

Семен Семенченко избрался в действующий состав Верховной рады от партии «Самопомощь». Занимает должность первого заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне.

Семенченко стал известен в 2014 году как командир добровольческого батальона «Донбасс». Принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ. 

Известен различными радикальными высказываниями и действиями. В частности, с трибуны рады призывал брать в заложники российских граждан, чтобы обменивать их на пленных в Донбассе. 

Как писал iz.ru, бывшему депутату Верховной рады Украины Александру Шепелеву стало плохо во время судебного заседания по его обвинению.

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