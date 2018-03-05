Украинец пытался ввезти в Крым около 8 кг коллекционных монет

Сотрудники Крымской таможни на автомобильном пункте пропуске «Армянск» задержали гражданина Украины, который перевозил почти 8 кг коллекционных монет.

При прохождении контроля мужчина заметно нервничал, неся в руках большой черный полиэтиленовый пакет. Выяснилось, что там было более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины, передает Крыминформ. Нарушитель не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и не предоставил документы, подтверждающие стоимость товара.

Как сообщалось ранее, Краснодарский историко-археологический музей получит коллекцию предметов, которые были добыты в результате незаконных археологических раскопок на территории региона. Артефакты в Усть-Лабинском и Апшеронском районах. Всего насчитывается 2065 историко-культурных и археологических ценностей, среди которых предметы быта, вооружения, монеты и украшения разных исторических периодов, начиная с VIII века до н. э. и заканчивая советскими годами.