Кладоискатели ищут сундук с сокровищами в горах на западе США

Таинственное сокровище зарыто в Скалистых горах на западе США — большой сундук, внутри которого рубины, сапфиры, золотые самородки и монеты. Богатств в сундуке на $2 млн, и ради них люди готовы идти на смерть.

Началось все, когда у коллекционера Фореста Фенна диагностировали рак. 80-летний бизнесмен отправился в горы и зарыл клад. В мемуарах перечислил шесть подсказок о том, как добраться до сокровища. Фенн уверен: место легко найти, ведь он прятал сундук в одиночку.

Десятки тысяч людей охватил безумный ажиотаж. Искатели приключений продавали авто и квартиры, тратили последние деньги, лишь бы отправиться в путь за богатством. Четыре человека погибли: сорвались с опасного хребта. Проблемы появились и у самого автора «карты сокровищ». Фенну звонят каждый день, подстерегают у дома, угрожают. Богач признает: он не подозревал, что у истории будут такие мрачные последствия.