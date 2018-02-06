Краснодарскому музею передадут незаконно добытые артефакты

Историко-археологический музей получит коллекцию предметов, которые были добыты в результате незаконных археологических раскопок на территории Краснодарского края, сообщает пресс-служба музея.

Артефакты, относящиеся к памятникам археологии, были добыты незаконным путем в Усть-Лабинском и Апшеронском районах Краснодарского края. Всего насчитывается 2065 историко-культурных и археологических ценностей, среди которых предметы быта, вооружения, монеты и украшения, сообщают «Кубанские новости».

Датируются находки широким временным диапазоном, начиная от VIII века до н.э. и заканчивая советским периодом. В настоящее время в фондах историко-археологического музея насчитывается более 400 тыс. памятников материальной и духовной культуры.