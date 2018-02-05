Лучшим в России признан музей военной истории в Тамбовской области

Победителем всероссийского конкурса на лучший региональный музей военной истории, посвященный 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве, стал музейно-выставочный центр Тамбовской области.

Конкурс на лучший региональный музей военной истории проводился Российским военно-историческим обществом. Помимо тамбовского музея в тройку финалистов попали также Военно-исторический музей-заповедник города Остров Псковской области и Центр историко-культурного наследия в Челябинске, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В Музейно-выставочном центре можно посетить экспозиции, которые посвящены разным страницам военной истории, в том числе и вкладу жителей Тамбовской области в победу над фашизмом. Здесь можно найти уникальные фронтовые реликвии, оружие и боевые награды, личные вещи и документы фронтовиков, а также гвардейские знамена и много другое.

Глава Тамбовской области Александр Никитин отметил, что большую роль в популяризации военной работы центра играет его руководитель Игорь Николаев. За свою деятельность директор Музейно-выставочного центра неоднократно получал награды разного уровня, а также был удостоен звания «Почетный гражданин города Тамбова».