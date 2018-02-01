Чрезвычайный посол Австралии посетил парк боевой славы в Саратове

Делегация посольства Австралии в России посетила историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» в Саратове 31 января, сообщает пресс-служба музея.

Память погибших саратовцев у Вечного огня почтили Чрезвычайный и Полномочный посол Австралии в России Петер Теш и первый секретарь посольства Австралии в Российской Федерации Дион Халпайк в ходу экскурсии по Музею боевой и трудовой славы. Директор учреждения Борис Шинчук познакомил гостей с экспозицией и экспонатами военной техники, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Петер Теш особо заинтересовался самолетом-истребителем Як1-б, который был изготовлен на Саратовском авиационном заводе и приобретен на личные средства колхозником Ферапонтом Головатым. В книге отзывов посол оставил отзыв на русском языке, в котором подчеркнул, что все люди обязаны отдать дань уважения тем, кто трудился ради мира на земле.

Также в ходе встречи делегации договорились о сотрудничестве в подготовке совместных выставочных проектов, в том числе ко Дню русского солдата на базе саратовского музея. Петер Теш выразил желания посетить город летом и продолжить знакомство с музеем.