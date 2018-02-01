Пост директора Псковского музея-заповедника покидает Юрий Киселев

Юрий Киселев покидает пост директора Псковского музея-заповедника по собственному желанию, чтобы вновь заняться научно-исследовательской и творческой работой, сообщает пресс-служба государственного комитета Псковской области по культуре.

По словам самого Юрия Киселева, он мечтает вновь вернуться к творческой работе, которую он любит больше, чем административную. После ухода с поста он займет должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе, сообщает Псковская лента новостей.

В частности, бывший директор сможет заняться реализацией проектов Всемирного банка, Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в 2019 году, а также созданием новых музеев. До того как будет выбран новый глава учреждения, обязанности директора будет исполнять первый заместитель Сергей Сарченков.