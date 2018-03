В Нью-Йорке мужчина сбил беременную женщину с детьми и попытался скрыться

Беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних пострадали после наезда автомобиля на пешеходов в Бруклине (Нью-Йорк). Об этом сообщает Breaking911.

Инцидент произошел на пересечении 9-й улицы и Пятой авеню.

«Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель столкнулся с другой машиной», –– рассказали очевидцы.

