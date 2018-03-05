Режим чрезвычайной ситуации снят в Южно-Сахалинске

Власти Южно-Сахалинска сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который вводился 2 марта из-за циклона. Напомним, что мощный циклон принес с собой снегопад и ураганный ветер.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Южно-Сахалинске режим ЧС снят в воскресенье», — приводит ТАСС сообщение мэрии города.

В областном центре продолжается ликвидация последствий непогоды, на расчистку и вывоз снега каждую ночь выходят свыше 200 единиц техники. В центре Южно-Сахалинска завершили расчистку от снега всех полос движения и тротуаров, продолжается работа на второстепенных улицах. В мэрии города сообщили, что в Березняках и на дороге на Елочки высота сугробов доходит до 3 м.

Из-за непогоды без электроэнергии остались 218 домов, в которых проживают около 9 тыс. человек.