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Режим чрезвычайной ситуации снят в Южно-Сахалинске

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Фото: пресс-служба МЧС России по по Сахалинской области/http://65.mchs.gov.ru
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Власти Южно-Сахалинска сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который вводился 2 марта из-за циклона. Напомним, что мощный циклон принес с собой снегопад и ураганный ветер.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Южно-Сахалинске режим ЧС снят в воскресенье», — приводит ТАСС сообщение мэрии города.

В областном центре продолжается ликвидация последствий непогоды, на расчистку и вывоз снега каждую ночь выходят свыше 200 единиц техники. В центре Южно-Сахалинска завершили расчистку от снега всех полос движения и тротуаров, продолжается работа на второстепенных улицах. В мэрии города сообщили, что в Березняках и на дороге на Елочки высота сугробов доходит до 3 м.

Из-за непогоды без электроэнергии остались 218 домов, в которых проживают около 9 тыс. человек. 

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